Сегодня исполняется 50 лет со дня рождения Виктора Цоя

В четверг, 21 июня, отмечается 50-летие со дня рождения легендарного рок-певца и лидера группы Кино Виктора Робертовича Цоя

В связи с памятной датой в котельной, где Цой работал кочегаром, пройдет масштабный фестиваль. На один день в четверг в Петербурге появится Переулок Виктора Цоя. Так будет назван проезд, находящийся рядом с клубом Камчатка. Там же в четверг состоится торжественное открытие временного памятника музыканту и пройдет несколько уличных концертов.

Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Отец Виктора - кореец, родом из Казахстана, работал инженером, мать - русская, коренная ленинградка, была учителем физкультуры.

В 1981 году Виктор Цой в возрасте 19 лет основал Кино - одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором всех текстов и музыки. В общей сложности коллектив просуществовал 9 лет. За это время было выпущено более сотни песен, несколько сборников (Начальник Камчатки (1984), Это не любовь (1985), Ночь (1986), Красная волна (1986), Группа крови (1988) и Звезда по имени Солнце(1989)) и концертных записей.

Кроме музыкального творчества, Виктор Цой был известен и своими работами в кино. Он снимался в фильмах Йа-хха! (режиссер Рашид Нугманов), Конец каникул (режиссер Сергей Лысенко), Рок (режиссер Алексей Учитель) и Асса (режиссер Сергей Соловьев). В фильме Рашида Нугманова Игла (1988) Виктор Цой сыграл главную роль Моро.

24 июня 1990 года в Лужниках в Москве состоялся последний концерт группы Кино. Был устроен специальный салют и зажжен олимпийский факел.

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в Латвии в автокатастрофе, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно официальной версии, музыкант заснул за рулем. После его гибели группа Кино почти сразу распалась. Он похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Виктор Цой был женат. Он женился в 1984 году на девушке по имени Марьяна, которая с 1982 года работала администратором коллектива Кино. 5 августа 1985 года у них родился сын Александр. Пара рассталась за несколько лет до гибели музыканта, но официально супруги не разводились. 27 июня 2005 года вдова Виктора Цоя - Марьяна Цой после тяжелой и продолжительной болезни скончалась.

В 1990 году в Москве в Кривоарбатском переулке стихийно появилась Стена Виктора Цоя. Ее исписали цитатами из песен группы Кино. Поклонники певца собирались у стены два раза в год - 21 июня, в день его рождения, и 15 августа, в день его смерти. В 2006 году стена Цоя была закрашена участниками движения Art Destroy Project, но потом вновь восстановлена фанатами.