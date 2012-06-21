С Макса Барских спали штаны прямо во время исполнения концерта

Макс Барских выступил в престижном клубе Риги "Studio69", который вместил в себя рекордное количество посетителей - 1200 человек. Один из крупнейших клубов латвийской столицы был забит полностью.

На первый сольный концерт Макса Барских в Риге съехались фанаты из соседних республик - Эстонии и Литвы, а также поклонники из Великобритании! Среди посетителей концерта также были замечены представители бизнес и музыкальной элиты Латвии. Это был долгожданный концерт, потому что после триумфа Макса Барских на церемонии награждения OE Video Music Awards 2011, где артист взял три награды, латвийские поклонники более полугода находились в ожидании полноценного концерта украинского певца.

В концертную программу артиста вошли треки из его нового альбома "Z.Dance", а также песни, ставшие визитными карточками исполнителя - "Сука-любовь" и "Белый ворон". Программа пребывания Макса Барских в Латвии была довольно насыщенной. Концерт предварял промо-день: артист успел презентовать свой новый альбом топовой радиостанции Латвии. Также Барских посетил Юрмалу для съемок интервью, которое войдет в телевизионный фильм об артисте. Кроме того, певец и автор песен принял участие в нескольких других телепроектах для латвийского телевидения.