Пономарев рассказал, что он нюхает от депрессии

Много неожиданного можно узнать о человеке, если он дает обширное интервью в комфортной для себя обстановке. Посмотрите, с какой неожиданной стороны раскрылся певец Александр Пономарев в программе «Ткаченко.уа» например, рассказал, что его собственная студия и даже концертная деятельность не такой уж доходный бизнес, а на самом деле он зарабатывает очень разными способами. Например, вкладывает деньги в строительство:



- Как же ты зарабатываешь? - спрашивает певца Александр Ткаченко.

- Меня мама родила в день строителя, так что я иногда строю (смеется).

- А серьезно?

- Серьезно, абсолютно серьезно.

- То есть ты вкладываешь деньги в строительный бизнес? - продолжил настаивать ведущий.

- Я не буду сейчас рассказывать все вещи, где я зарабатываю. Но, скажем так, я зарабатываю большую часть своих денег не в шоу-бизнесе.

Но это не все откровения, которыми Пономарев поразил меня в этой программе. Выяснилось, что он пишет картины маслом в качестве лекарства от депрессивных состояний.

- Говорят, ты рисуешь.

- Я называю это «мазюкать». Когда совсем депрессивное состояние, меня успокаивает запах краски.

- Так ты нюхаешь клей? (Cмеются.)

- Нет, я крашу - а она пахнет.

В общем, загадочный, но прекрасный человек Александр Пономарев: строит дома, нюхает краску и ни с кем не встречается с момента своего развода.