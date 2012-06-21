Жена Ромы Жукова отправилась в Австралию рожать шестого ребенка

Страшная трагедия разыгралась в семье певца Ромы Жукова. 5-летняя Елизавета-Виктория получила черепно-мозговую травму и скончалась в одной из московских больниц. Рома с беременной женой в это время находится в Австралии, куда они специально прилетели в роддом.

- Ребенка не могут забрать из морга, так как тело не отдают без необходимых документов, - рассказали "Экспресс газете" источники из окружения артиста. - Сам Роман не может вылететь из Австралии, так как это не так просто: пока не оформишь все документы, объясняющие, почему ты покидаешь страну раньше времени, это нереально.

Как сообщила нам подруга Ромы Жукова по сцене, его супруга Елена была на сносях и собиралась рожать в Австралии. Именно для этой цели артист и его жена отправились в дальнюю поездку, прихватив с собой младшую дочку, годовалую Софию-Викторию. Рома даже друзьям не рассказывал раньше времени подробностей о будущем ребенке, так как был суеверным.

- Сообщил только предполагаемый срок, когда ребенок появится на свет, - рассказала подруга Жукова Светлана. - Мы все очень переживаем, неясно даже, успела Елена родить или нет.

Напомним, в семье Жуковых было пятеро детей, все они родились в разных странах. Старшая – 7-летняя Полина – появилась на свет в Москве, 4-летний Никита родился в кипрском Лимассоле, 2-летняя Анджелина – в Лос-Анджелесе, младшая, годовалая София-Виктория – в Ницце. 6-летняя Елизавета-Виктория была второй дочкой артиста, она появилась на свет в Лондоне.