Холли Бери шокирована решением суда

Голливудская актриса Холли Берри вынуждена содержать своего бывшего бойфренда и отца своей дочери, манекенщика Габриела Обри

Судья вынес свой вердикт на заседании суда в минувший понедельник, обязав американскую актрису платить отцу своей четырехлетней дочери Налы по 20 тысяч долларов в месяц.

По словам источников, Холли была шокирована таким решением суда, и планирует его обжаловать. Более того, это не единственная неутешительная новость для сексапильной актрисы – суд не позволил ей переехать с дочерью в Париж, где живет ее нынешний возлюбленный, французский актер Оливье Мартинез.

«Она в ярости, - говорит друг кинозвезды, - Начинается настоящая война».