Умер актёр Вячеслав Баранов

Актер Вячеслав Баранов В ушел из жизни в Москве в своей квартире. В свое время Вячеслав был первым мужем актрисы Евгении Добровольской. От этого брака родился сын Степан. Именно со слов Степана и стало известно, что его отец в последнее время болел и 20 июня скончался дома.

Слава Баранов стал известен всей стране еще в 80-х годах, когда на экраны вышел фильм «Клетка для канареек». На съемках этой картины он и познакомился с будущей супругой Женей Добровольской, которая оказалась на 6 лет младше его.

- Все пять лет до развода мы прожили очень хорошо, родили ребенка в большой любви. Наши чувства возникли уже после фильма «Клетка для канареек», - рассказывал в интервью «Экспресс газете» Баранов. - Первые три совместных года, когда у нас не было своего жилья, жили то у моих, то у ее родителей. Когда уезжали на съемки, много денег тратилось на телефонные переговоры: мы друг без друга скучали.

Мы поженились в 1983 году, а Степан родился в 1986-м. Наш сын появился на свет в Доме матери и ребенка, роды принимала моя одноклассница. Сейчас она - известный врач. Мы с Женей ходили вместе на ультразвук. Женя училась на последнем курсе ГИТИСа, ее тогда сняли с главной роли в дипломном спектакле. Когда Степа родился, я взял на себя основную нагрузку, специально много снимался, чтобы заработать, дать возможность Жене нормально закончить институт.

По словам Баранова они вместе с Добровольской приняли решение о разводе.

- А кто первый сказал и какую выдвинул причину - не важно, - вдыхал актер. - Романов никаких не было, не это стало причиной. Было больно. С момента, когда мы решили развестись, следовало много примирений, тянулось это долго. Не знаю, можно ли было все склеить? Если бы мозгов тогда хватило, то возможно. Хотя, я думаю, все равно закончилось бы разводом.

Вячеслав признался что продолжал общаться с Добровольской, ведь их связывал совместный ребенок, который, кстати, сейчас носит фамилию мамы. -Нельзя сказать, что мы добрые друзья, но и не враги. Я наши контакты называю «родительскими собраниями».

Степе то нужно, это. Даже когда мы развелись, у нас не было проблем с ребенком. Степе было два годика с хвостиком, и он летал со мной на съемки. Потом прилетала Женя, забирала его и отправлялась куда-то на пробы...

После Евгении у Вячеслава появилась новая супруга. Вот, что он рассказал о ней:

- Мы шесть лет жили в гражданском браке, а потом узаконили отношения. Для женщины статус важен. Ну что ж, вот тебе штамп, духи в подарок, мне не жалко…

Вячеслав Баранов известен по ролям в советских фильмах «Тимур и его команда», где он сыграл хулигана Квакина, «Гостья из будущего» (учитель физкультуры), «Батальоны просят огня», «Плюмбум, или Опасная игра». Актер занимался дубляжем иностранных фильмов, в том числе «Девушка с татуировкой дракона», «Мстители», «Гарри Поттер», «Мемуары Гейши», «Бросок кобры», «Ешь. Молись. Люби» и других.