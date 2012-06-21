Гитара Пола Маккартни уйдет с молотка

Сэр Пол Маккартни, один из основателей великолепной четверки группы «Beatles», передал одну из своих гитар для продажи на аукционе. Следует отметить, что все вырученные с этого аукциона денежные средства пойдут на благотворительность. Великий музыкант сможет помочь собрать тысячи фунтов в конце этого месяца на аукционе, где одним из лотов будет его бас-гитара. Бывший битл пожертвовал инструмент с автографом. Он сказал, что очень рад, что подписал и передал эту особую бас-гитару для левшей с целью сбора средств для работы фонда Нордофа Роббинса.

Этот фонд известен тем, что посредством музыкальной терапии помогает больным детям и взрослым Великобритании. Он также надеется, что продажа гитары поможет выручить большую сумму денег. Последний раз, когда он пожертвовал гитарой, за нее выручили £ 60,000, которые были потрачены на благотворительность. Председатель фонда Дэвид Манс сказал, что cэр Пол Маккартни является живой легендой, и он очень рад, что музыкант проявляет такое внимание к их роду деятельности.

Маккартни получил награду «The O2 Silver Clef Awards» в 1988 году и с тех пор поддерживает этот фонд. В течение 37 лет фонд собрал более 8 миллионов фунтов стерлингов, что позволяет использовать музыку, чтобы изменить жизнь многих тысяч обездоленных и уязвимых слоев населения.raut.ru