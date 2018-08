"Гарри Поттер" снялся в клипе

Звезда фильмов о приключениях Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф получил главную роль в новом видео английского фолк-рок-дуэта Slow Club, сообщает «Apelzin.ru».



Примечательно, что ролик на песню «Beginners», режиссёром которого стала Люси Нидс, был снят в лондонском парке «Финсбери» с одного единственного дубля.



Композиция стала третьим синглом Slow Club, вышедшим в поддержку их второго студийного альбома «Paradise», который поступил в продажу в декабре прошлого года.



Как известно, это уже не первый случай, когда актёры фильма о юных волшебниках, появляются в музыкальных видео. Так, Эмма Уотсон, сыгравшая в «Гарри Поттере» Гермиону, оказалась героиней клипа «Say You Don’t Want It» британских инди-рокеров One Night Only, а Руберт Гринт снялся в экранизации песни Эда Ширана «Lego House».