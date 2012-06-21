Николь Кидман отметила 45-летие на концерте Леди Гага

В ее активах масса титулов и статуэтка «Оскар». Но когда речь заходит о дне рождения, Николь Кидман (Nicole Kidman) вовсе не склонна капризничать подобно голливудским дивам. Накануне актриса отметила практически круглую дату — свое 45-летие.

Никаких пышных торжеств и многолюдных пати. Свой день рождения звезда провела без помпы и официоза. Для начала Николь с супругом Китом Урбаном (Keith Urban) и родителями поужинали в одном из греческих ресторанов Сиднея.

В честь дня рождения оскароносной актрисы РИА «Новости» опубликовало некоторые интересные факты из жизни Николь. В частности, то обстоятельство, что не окончившая даже средней школы звезда может похвастаться коэффициентом интеллекта 132+, что соответствует уровню кандидата наук. А также то, что в свободное от съемок и воспитания детей время Кидман пишет короткие истории (и надеется их когда-нибудь опубликовать) и увлекается игрой на пианино (ее исполнение поклонники могли слышать в фильме «Холодная гора»).

Кидман выглядела прекрасно. Актриса улыбалась всем, включая папарацци, и можно даже сказать, светилась от радости. Похоже, Кит постарался и преподнес любимой женушке замечательный подарок.

После ужина звездная пара отправилась поразвлечься на концерт Леди Гага (Lady Gaga). Сейчас певица гастролирует по Зеленому континенту и на днях выступала в столице Австралии. Одним словом, личный праздник актриса отметила весело и без лишних хлопот.

Как напоминают таблоиды, 45-летие Николь открывает череду семейных торжеств четы Кидман-Урбан. 25 июня пара отметит шестую годовщину со дня свадьбы, а 7 июля устроит вечеринку по случаю четырехлетия их первенца Сандэй (Sunday). На сегодняшний день супруги воспитывают двоих дочек: помимо Сандэй у них подрастает полуторагодовалая Фэйт (Faith)