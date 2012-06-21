Леонардо Ди Каприо собрался женится?!

Поклонницам Леонардо Ди Каприо, однако, не стоит беспокоиться. Дело в том, что Мартин Скорсезе планирует съемки нового фильма «Волк с Уолл Стрит», где будет участвовать актер большого количества нашумевших фильмов. Австралийскую актрису, которая будет играть жену главного героя Джордан Белфорт Надин, зовут Марго Робби. Она также известна своей работой в сериале «Пэн Американ». Фильм, сценарий которого все еще находится в разработке, основан на мемуарах Джордана Белфорта.

Автор основал в 1987 году одну из крупнейших брокерских контор. Затем последовали его стремительный взлет и столь же стремительное падение, спровоцированное наркотиками, алкоголем и другими черными демонами. Десять лет спустя после создания конторы Джордан был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений, в тюрьме он провел почти 2 года, а после того, как освободился, написал две книги и стал читать лекции о том, как достичь успеха.

Джона Хилл, актер, продюсер и сценарист в одном лице, номинировавшийся на «Оскар», также составит компанию Леонардо Ди Каприо, где будет играть одну из главных ролей. Он станет близким другом Джордана Белфорта. Которого заманили в мир порока жажда денег. Обычно Джона Хилл снимается в комедиях. Но сейчас ему представился шанс сыграть в драме, что очень импонирует актеру.raut.ru