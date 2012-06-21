Скончался известный в США киноактер Ричард Линч, снявшийся в более чем ста научно-фантастических фильмах и телесериалах, передает в четверг телекомпания Fox со ссылкой на представителя актера Майка Баронаса.

"С глубоким сожалением, я узнал прошлой ночью, что мой клиент и друг Ричард Линч был найден мертвым в своем доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния", - сообщил Баронас телеканалу Fox411.

По его словам, тело 76-летнего Ричарда обнаружила его знакомая актриса Кароль Вогел, которая заехала проведать Линча, так как от него не было вестей в течение нескольких дней.

Смерть актера, видимо, наступила по "естественным причинам", рассказал Баронас, расследование проводиться не будет, тело Линча уже доставили в похоронное бюро.

Несмотря на свой преклонный возраст, Линч продолжал сниматься, последние его съемки были в фильме ужасов The Lords of Salem 2012 года режиссера Роба Зомби.

В 1967 году Линч при попытке акта самосожжения под воздействием ЛСД получил многочисленные ожоги и шрамы, что предопределило его творческое амплуа - отрицательного героя и злодея. Его творческая деятельность в кинематографе началась в 1973 году с фильма "Пугало", получившего "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В 1983 году Линч был удостоен премии "Сатурн" Академии научной фантастики за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Меч и колдун". В 1985 году он играл советского террориста в фильме "Вторжение в США" с Чаком Норрисом в главной роли. Снимался в таких популярных телесериалах, как "Ангелы Чарли", "Горец", "Звездный путь: Новое поколение".

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_izvestnogo-amerikanskogo-aktera-uzhastikov-i-fantastiki-nashli-mertvym-v-ego-dom/441969">Gazeta.ua</a>