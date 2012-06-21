Скончался известный в США киноактер Ричард Линч, снявшийся в более чем ста научно-фантастических фильмах и телесериалах, передает в четверг телекомпания Fox со ссылкой на представителя актера Майка Баронаса.
"С глубоким сожалением, я узнал прошлой ночью, что мой клиент и друг Ричард Линч был найден мертвым в своем доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния", - сообщил Баронас телеканалу Fox411.
По его словам, тело 76-летнего Ричарда обнаружила его знакомая актриса Кароль Вогел, которая заехала проведать Линча, так как от него не было вестей в течение нескольких дней.
Смерть актера, видимо, наступила по "естественным причинам", рассказал Баронас, расследование проводиться не будет, тело Линча уже доставили в похоронное бюро.
Несмотря на свой преклонный возраст, Линч продолжал сниматься, последние его съемки были в фильме ужасов The Lords of Salem 2012 года режиссера Роба Зомби.
В 1967 году Линч при попытке акта самосожжения под воздействием ЛСД получил многочисленные ожоги и шрамы, что предопределило его творческое амплуа - отрицательного героя и злодея. Его творческая деятельность в кинематографе началась в 1973 году с фильма "Пугало", получившего "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В 1983 году Линч был удостоен премии "Сатурн" Академии научной фантастики за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Меч и колдун". В 1985 году он играл советского террориста в фильме "Вторжение в США" с Чаком Норрисом в главной роли. Снимался в таких популярных телесериалах, как "Ангелы Чарли", "Горец", "Звездный путь: Новое поколение".