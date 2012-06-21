Linkin Park трейлер к фильму "Президент Линкольн: Охотник на вампиров"

Всемирно известная группа Linkin Park, недавно посетившая Украину, записала специальный музыкальный трейлер к новому фильму Тимура Бекмамбетова "Президент Линкольн: Охотник на вампиров".

Бекмамбетов снял музыкальное видео на песню Powerless к "Президенту Линкольну" на концерте Linkin Park в Берлине.

"Мне кажется, только с Linkin Park мы можем создавать достойное звучание для нашего фильма, - считает Бекмамбетов. – Для нас настоящей честью была работа с группой над этим музыкальным трейлером".

Песня Powerless заканчивает новый альбом Linkin Park под названием Living Things, который был записан совместно Риком Рубином и Майком Шинодой и будет выпущен студией "Уорнер Бразерс Рекордс" в 2012 году.3D-экшн "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" выходит в украинский прокат 28 июня 2012 года. Фильм расскажет об одном из самых известных американских президентов, который кроме формирования американской нации занимается еще и охотой на вампиров. Продюсером ленты выступил Тим Бертон.

Джерело: Gazeta.ua