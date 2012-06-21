Антон Лирник впал в пионерское детство

На прошлой неделе состоялись съемки клипа на новую песню Антона Лирника - "Детство".

В клипе Антон пытается напомнить взрослым о чудесных моментах, о вещах, предметах и деталях, с которыми были связаны их лучшие годы. В кадре то и дело сменяются знаковые моменты из детства: велосипед "Десна", пионерские галстуки, трактористы, спортивный клуб "Трудовые резервы", пластинки, радиолы, бидоны, неваляшки и многие другие.

"Клип должен стать знаковым, - считает Антон Лирник. - Мы постарались наполнить видео трансформациями, трюками, перевоплощениями. Хочется напомнить всем тем, кто родом из семидесятых-восьмидесятых, как же там было хорошо. У нас было детство, оно было ярким, насыщенным, и мне кажется, гораздо интереснее, чем сейчас!"

Экранизирует песню режиссер Владимир Якименко, известный по работам с такими артистами как Серега, Гайтана, Виталий Козловский, Стас Пьеха и многими другими.

В работе над видео также задействованы специалисты по графическому и моушен дизайну компании "Бюро 2012", которые помогут создать полноценную картинку.

Видео появится в ротации музыкальных телеканалов уже в июле.