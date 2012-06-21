Отец Цоя: Я понял, что сын – звезда только после его смерти

Роберт Цой, отец знаменитого рок-музыканта Виктора Цоя, которому сегодня исполнилось бы 50 лет, в интервью отметил, что понял, что его сын звезда только после того, как тот умер.

«Как ни прискорбно, то, что наш сын - звезда, мы поняли только после его гибели. До этого мы как-то и не думали об этом. А как только погиб, всем все сразу стало ясно, и нам в том числе. Да, популярность росла и росла, но именно с его гибелью пришло это осознание. Потому и говорят, что он погиб на самом взлете», – сказал Роберт Цой, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости о том, когда они с женой поняли, что их сын – звезда.

Роберт Цой рассказал, что впервые увидев сына по телевизору, испытал чувство гордости.

«Первый раз, между прочим, он мелькнул еще в 1985 году. Буквально на минуту или две. А потом все чаще и чаще. Где-то с 88-го по 90-й год его часто стали приглашать на программу "Взгляд" – она была очень популярна в то время. Это, конечно, было очень необычно. Элемент гордости был, конечно», – рассказал отец Виктора Цоя.

Роберт Цой отметил также, что удивлен и рад тому, что даже спустя 22 года после смерти его сына, он все еще популярен. По его мнению, это говорит о наличии у Виктора Цоя настоящего таланта. Также в своем интервью Роберт Цой рассказал об увлечении сына музыкой, о ранних проявлениях его таланта, о его гибели и о его наиболее запомнившихся поступках.