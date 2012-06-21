Наталья Водянова превратилась в американскую куклу

аталья Водянова остается одной из самых востребованных топ-моделей и за рубежом и на родине. Недавно девушка приняла участие в фотосессиях сразу для нескольких российских глянцевых изданий. Снимки Наташи можно увидеть на обложке июльских выпусков Harper’s Bazaar и GQ. Вот только последний, по мнению западных обозревателей, получился не слишком удачным.

Порой плохой фотошоп случается и с хорошими моделями», — сетует издание huffingtonpost.com. И в качестве наглядного примера публикует обложку с фотографией Наташи.

Обратите внимание на пропорции фигуры модели, не кажутся ли они несколько неестественными? Например, голова кажется слишком маленькой. А кожа ног? Не слишком ли она гладкая? Про прическу можно вообще не говорить — чрезмерно пышная. Впрочем, модель на обложке гламурного мужского издания не обязательно должна выглядеть естественно. Возможно, фотографы добивались именно максимального сходства Наташи с куклой Барби.

Согласно очередному рейтингу «Самые высокооплачиваемые модели», сегодня Наташа по размерам заработков не уступает большинству своих иностранных коллег. Доходы россиянки от участия в различных рекламных кампаниях за год составили 8,6 миллиона долларов.

Обложка для Harper’s Bazaar получилась более земной. Причем для издания Водянова позировала в компании знаменитого канадского музыканта Брайана Адамса (Bryan Adams). Причем Брайан выступил не только в качестве модели, но и фотографа.

Как пишет Spletnik.ru, 30 июня фонд модели «Обнаженные сердца» при сотрудничестве с журналом устраивает благотворительный аукцион Bazaar Heart DINNER. И помогать Наталье в этом по части музыки будет именно Адамс, у которого также есть свой благотворительный фонд, The Bryan Adams Foundation.