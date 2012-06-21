Анастасия Приходько "наехала" на Лободу

Анастасия Приходько продолжает ссориться с коллегами. После Влады Прокаевой и Ольги Сумской, Настя переключилась на Светлану Лободу. Поводом стало адресованное Свете угрожающее послание на заборе.

Анастасия Приходько, положение которой в украинском шоу-бизнесе совсем не стабильно, ко всему прочему решила поссориться с коллегами. Так, сначала она нахамила Владе Прокаевой и поссорилась с Ольгой Сумской, сейчас жертвой ее внимания стала Светлана Лобода.

На своей странице в Twitter, Приходько опубликовала фотографию забора, на котором краской написано: "Лобода, верни зарплату, аферист!". Разумеется, первый человек, с которым ассоциируется эта надпись, – певица Светлана Лобода. Вот только кому на самом деле адресовано это послание, не известно. Тем не менее, это не помешало Насте обратить на нее внимание своих читателей.

Какие цели преследует Приходько, ссорясь с коллегами, привселюдно указывая на их не самые лучшие стороны или раздувая сплетни и скандалы на пустом месте, не ясно. Тот факт, что ее творческой карьере это может только навредить, Настя, похоже, не учитывает.

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_loboda-verni-zarplatu-aferist-prihodko-prodolzhaet-ssoritsya-so-zvezdami/442072">Gazeta.ua</a>