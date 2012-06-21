Тимати рассказал правду о разговоре с адвокатом Филиппа Киркорова

В сети появилась аудиозапись разговора рэпера Тимати с адвокатом Филиппа Киркорова Александром Добровинским.

В разговоре Тимати якобы пытается замять возникший у него с Киркоровым конфликт.

Злопыхатели уже радовались, но зря.

Сегодня на своей странице в интернете Тимати написал: «Телефонный разговор с А.А.Добровинским смонтирован и нарезан, что абсолютно не отражает его реальную суть. Адвокат однозначно стоит своего клиента, ни один не второй не смыслят в проф.этике».

Правда и без объяснения рэпера многие заметили, что запись вероятнее всего сфабрикована.