Стас Михайлов купил виллу в Черногории

Певец Стас Михайлов, который дал в прошлом году едва ли не рекордное количество концертов среди звезд российского шоу-бизнеса, решил, что ему пора отдохнуть. Так, певец решил взять отпуск на три-четыре месяца и провести лето -2012 в Черногории. Там Стас уже купил шикарную виллу на берегу Адриатического моря, в Будве. Эти места славятся песчаными пляжами и мягким климатом, что отлично подходит для жены Михайлова, 38-летней Инны, ведь она ожидает появления на свет малыша. Этот малыш станет шестым ребенком в звездной семье.

Не забывает Стас и о своих родителях: как стало известно, благодарный сын купил им в подарок гостиницу в Сочи.