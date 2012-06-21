Доктор Быков подарил Доктору Хаусу 53 розы

Звезда "Интернов", актер Иван Охлобыстин с семьей тоже фанатеют от сериала о Хаусе. И впервые познакомился с певческим талантом Лори на его концерте в Киеве.

На концерт пришло лишь с тремя из восьми потомков, потому что имеет горький опыт на выступлениях голливудских звезд.

"Меня это пугает, потому что я однажды познакомился в Нью-Йорке с творчеством Брюса Уиллиса, как певца и разочаровался как в актере, и как в музыканту. Иду наобум , веду детей. Дети должны соприкасаться с реальностью ", - признался актер ТСН.Особливе.

Охлобыстин пришел не только послушать Хью Лори, но и предложить сотрудничество в украинском блокбастере, но подробности рассказывать не стал. Встретиться с американским коллегой на съемочной площадке доктор Быков не против. Вместе с женой Оксаной дочерьми Варей, Ксенией и Анфисой Иван подготовил для Хью подарок - пятьдесят три белых розы. Ровно столько сколько лет Хью. Принцип Хью Лори - цветов сторонников не принимать, потому букеты так и остались на сцене.