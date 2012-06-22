Тина Кароль рассказала об идиллии в семье

Знаменитая певица Тина Кароль и ее супруг и продюсер Евгений Огир дали совместное интервью и выпустили фотопроект "Семейные хроники", который посвящен четвертой годовщине их бракосочетания.

Звезда призналась, что сразу после свадьбы произошла какая-то заколдованная история: – Мое подвенечное платье просто исчезло, и мы не знаем, где оно. Обыскали все возможные углы и все химчистки Киева. Безрезультатно. Осталась только фата.

Пара спокойно относится к памятным датам, и никогда друг на друга не обижается, если забыли поздравить с каким-либо праздником.

В тоже время Кароль заверила, что дома у них царит полная идиллия: – Я просто не успеваю трепать Жене нервы. Когда люди заняты, им есть куда отдавать энергию. Невостребованность угнетает семью. У нас нет такого, что кто-то сидит дома и пристает к другому: "Расскажи, а что ты сегодня делал". А тот от усталости и рутины не может говорить. Я считаю, что именно тогда начинаются конфликтные ситуации. Каждый из нас реализован, и это очень важно, особенно для молодой семьи.

Певица также заверила, что именно в браке с Евгением почувствовала себя по-настоящему счастливым человеком:

– До встречи с Женей я была очень растеряна и не понимала, что будет завтра. На самом деле, я счастлива еще и потому, что Женя никогда не позволит мне "просесть" профессионально. Рядом с ним я всегда буду совершенствовать себя. А еще я бы хотела дочку. Мне нужна девичья компания!

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