Ирину Билык в России назвали самым модным композитором

Ирина Билык удостоилась награды «Fashion композитор» на церемонии Fashion People Awards, которая состоялась в Москве.

Награду Билык получила как автор песни «Снег», которую в России знают благодаря Филиппу Киркорову. «Очень рассчитываю в ближайшем будущем получить премию как Fashion певица», - прокомментировала Билык.

Также на церемонии свои награды получили: певица Нюша – «Fashion певица», DanBalan – «Fashion певец», Анита Цой – «Лучшее концертное шоу», Жанна Фриске – «Fashion ведущая», «А-Студио» - «Fashion группа». А вот Филипп Киркоров удостоился награды «Best of The Best».