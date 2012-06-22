Братья Майкла Джексона воссоединились впервые за 28 лет

Четыре брата Майкла Джексона - Тито Джексон, Джеки Джексон, Марлон Джексон и Джермейн Джексон - объединились в группу под незатейливым названием The Jackson Family и отправились в турне, которое стартовало с концерта в Casino Rama канадского города Орилия, 20 июня 2012.

Братья Джексоны репетировали в Лос-Анджелесе в течение двух месяцев, но первые два концерта, запланированные на 18 и 19 июня, пришлось отменить.

По словам музыкантов, они хотели избежать технических накладок и сделать шоу высшего качества. Несмотря на почтенный возраст – младшему из участников недавно исполнилось 55 лет, а старшему 61 год, – братья Джексон обещают как минимум полуторачасовую программу из проверенных временем хитов.