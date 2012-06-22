Джессика Симпсон плачет и не хочет ездить в спортзал

1 мая Джессика Симпсон родила дочь Максвелл Дрю, а вот набранный за время беременности вес пока никуда не девается. Кроме того, Джессика плачет и не хочет ездить в спортзал. Между тем, сроки у Симпсон поджимают.

Друзья и родственники рассказывают о молодой маме: «Она такая эмоциональная. Она не хочет ехать в спортзал. Она не хочет оставлять своего ребенка. Иногда она просто начинает плакать. Ей сейчас сложно».

А на то, чтобы сбросить почти 23 килограмма у Симпсон всего 5 месяцев. Дело в том, что Джессика принимает участие в проекте Weight Watchers, и должна вернуться в свои 59 кг, за что получит 4 миллиона долларов, а упускать выгоду Джессика не любит – это всем давно известно. Что же возьмет верх: тяга к деньгам или любовь к ребенку?