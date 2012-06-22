Люба из "Интернов" поскандалила с Николаем Басковым

Светлана Пермякова, которая стала известной благодаря роли медсестры Любы из Интернов, вновь оказалась в центре внимания. Так, посмотрев новый клип Николая Баскова на песню Странник, актриса не смогла скрыть возмущения.

Сюжет клипа Николая Баскова на песню Странник действительно провокационный. Так, певец в образе римского императора гуляет по своему дворцу, в залах которого происходит оргия.

"Не могу промолчать по поводу клипа Баскова! – написала в своем блоге Светлана Пермякова. – Разврат и порнография! Необходимо ограничить показ по возрастному цензу. Детям до шестнадцати лет его смотреть нельзя. Мало того что разврат, так еще и несовпадение формы и содержания! Николай, Николай, как же это ты так?!"

На выпады фанатов Баскова, которые принялись защищать своего кумира, Света ответила: "Я подписываюсь под каждым своим словом. Любой продукт, который выходит на всеобщее обозрение, должен быть тщательно продуман. Николай должен нести ответственность за то, что выносит на публику. Кто-то это адекватно воспринимает, а другой посмотрит и скажет: раз так Басков показывает, значит, и нам можно. Эпатировать публику можно разными образами, но не сомнительной ориентацией и раздеванием".

Сам певец, когда узнал о подобной критике от журналистов ЖК, отреагировал вполне спокойно, но дерзко.

"Господи, еще одна не пойми кто решила пропиариться на моем имени. Если она где-то снимается, дай бог ей здоровья, пускай снимается. Она должна понимать, что артист – это художник. Если говорить о клипе, это была идея режиссера, и я в ней не вижу ничего предосудительного. Особенно по сравнению с теми фильмами, которые показывают по вечерам на наших каналах. Свете Пермяковой я через вашу газету хочу пожелать здоровья. Я ее не смотрел ни разу, не видел Интернов, но хочу посоветовать: не нужно критиковать других людей, которые занимаются творчеством".