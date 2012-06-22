Алек Болдуин снял штаны в прямом эфире

Американский актер Алек Болдуин снял штаны в студии Дэвида Леттермана.

54-летний актер таким образом хотел продемонстрировать результат диеты, сообщает "Radar Online". Посетив съемочную площадку шоу Леттермана, Болдуин решил снять общее напряжение очередной выходкой.

Актер взял и снял штаны, чтобы продемонстрировать, как он похудел к летнему сезону. Далее ведущий продемонстрировал аудитории обложку газеты с фотографией того, как Болдуин ссорится с папарацци. "Никого я не бил. Я толкнул его в сторону, потому что он почти ударил меня своей камерой в лицо", - отметил актер.

Напомним, 19 июня Болдуин якобы сцепился с фотографом, а потом гулял по городу в простыне, скрываясь от папарацци.

