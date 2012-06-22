Могилевская целовала пятки дочерям Егора Долинина

Всплывают новые подробности из жизни певицы Натальи Могилевской и бизнесмена Егора Долинина.

В сети появилось видео со съемок нашумевшей фотосессии Наташи Могилевской и ее экс-мужчины Егора Долинина. На видео все смотрится все еще более красочно, чем на фото. Поклонники певицы могут увидеть, какими влюбленным взглядами парочка смотрит друг на друга.



Но, кроме этого, одна из дочерей Егора Долинина рассказала, что Наталья Могилевская будила ее по утрам поцелуями в пятки. Вот такой была любовь Наташи к дочерям своего любимого мужчины.

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