Попов обещал поставить Виктору Цою памятник

В день рождения поэта и музыканта группы "Кино" Виктора Цоя, глава КГГА Александр Попов сообщил о намерении провести в столице творческий конкурс проектов памятника художнику. 21 июня, кумиру 80-х исполнилось бы 50 лет.

Монумент планируют установить на озере Тельбин возле знаменитого "дерева Цоя". Как известно, именно на берегу озера Тельбин летом 1986 года, Цой вместе с музыкантами из "Кино" принимали участие в съемках своего первого фильма - дипломной работы киевского режиссера Сергея Лысенко. Именно плакучая ива на берегу, где и разворачивался сюжет фильма, стала неофициальным местом паломничества поклонников творчества Виктора Цоя.

"На песнях Цоя воспитывались целые поколения, однако и сегодня его "Группа крови", "Легенда", "Песня Перемен", "Кукушка" не теряют своей актуальности. Сохранить культуру Киева - значит сохранить его историю и память о выдающихся личностях" , - отметил Попов. Он также отметил, что Киев должен получить карту мест, связанных с известными личностями, которые жили и работали в столице в разные времена и эпохи. "Везде должны быть указатели, а туристические карты - обновлены. Началом реальных действий в этом направлении станет защита известного "дерева Цоя" на озере Тельбин и обустройства этой территории в рамках городского проекта благоустройства района озера Тельбин, который реализуется уже сегодня", - отметил Александр Попов.