Муж признался, что Маша Распутина беременна

Семейная жизнь скандальной звезды Маши Распутиной всегда интересовала ее поклонников не меньше, чем творчество.

Так, недавно супруг 48-летней певицы подтвердил информацию о том, что Маша ждет ребенка.

Муж эпатажной исполнительницы в интервью одному из популярных московских телеканалов сообщил о том, что его жена действительно пребывает в "интересном положении". Сейчас она "лежит на сохранении". Ребенок Распутиной должен появиться на свет ориентировочно где-то в сентябре. При этом пол малыша будущие родители тщательно скрывают. Как заявил муж звезды, "это пока секрет".

Напомним, что информация о беременности Распутиной появилась еще несколько месяцев назад, но ранее воспринималась исключительно как сплетни. Мало кто всерьез воспринимал данные о том, что в таком солидном возрасте звезда не побоится рискнуть обзавестись еще одним ребенком. Но день рождения певицы развеял все сомнения. 13 мая, когда Распутина отмечала в кругу лучших друзей свое 48-летие, Филипп Киркоров дал ей совет не бояться рожать, усыновлять, пополнять новыми членами свое семейство.

Сейчас у певицы есть две дочери: 12-летняя Мария от брака с супругом Захаровым и 13-летняя Лидия от первого мужа. При этом свою старшую дочь звезда не признает, называя "любимой доченькой" только Машу. Напомним, что конфликт между Распутиной и ее дочкой Лидией возник из-за того, что последняя не смогла выдержать тираничный характер матери. Конфликтная ситуация значительно подорвала психику девушки, и дочь знаменитости попадала и в психиатрическую клинику.

Возможно, рождение третьего ребенка хоть немного повлияет на характер Маши, заставив ее стать мягче и пересмотреть свое отношение к Лидии.