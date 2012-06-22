Пугачева не посвящала Собчак песню

Телеведущая и активная участница протестных акций последнего времени Ксения Собчак рано радовалась, что удостоилась чести стать героиней новой песни Аллы Пугачевой. Выяснилось, что у Народной артистки СССР нет творений, посвященных светской львице. Об этом заявила сама певица. "У меня нет песен про Собчак. Спасибо за идею!" - не без иронии отреагировала на сообщения СМИ Пугачева.

На этой неделе о презентации на дне рождения жены Александра Буйнова новой песни Пугачевой, якобы посвященной Собчак, написало интернет-издание Life News. В качестве доказательства сайт опубликовал видеозапись, на которой певица под аккомпанемент молодого мужа Максима Галкина поет песню со словами: "Не высовывайся, дочка, отсидись лучше тихо в уголочке. Много слов, мало дела!".

Несмотря на то, что в песне ни слова не было про Собчак, сайт Life News утверждал, что перед тем, как исполнить ее, примадонна напрямую заявила, что хит посвящен скандальной телеведущей. При этом, отмечает издание, Пугачева якобы попросила держать факт премьеры песни в секрете, поскольку собирается включить ее в свою новую программу.

Сама дочка бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака охотно поверила сообщениям - или сделала вид что поверила. "Алла Пугачева посвятила мне песню, могла ли я будучи маленькой девочкой такое предположить? Жду памятник от Церетели", - с сарказмом написала она в своем микроблоге в Twitter.

В действительности на дне рождения супруги Буйнова Пугачева исполняла совсем не новую песню. Она лишь положила на новую музыку свое раннее стихотворение "Чеканщик", добавив в него забавный речитатив про "дочку" и "не высовывайся".

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_pugacheva-ne-posvyaschala-sobchak-pesnyu/442173">Gazeta.ua</a>