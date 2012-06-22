Алена Шоптенко и Дима Дикусар живут вместе

Проект "І прийде кохання" (1+1) стал судьбоносным для одной из его участниц – танцовщицы Алены Шоптенко.

Как известно, во время шоу Алена осмелилась пригласить на свидание своего друга Дмитрия Дикусара. И вот, спустя два месяца после окончания проекта, Алена призналась, что они с Димой уже съехались.

- Мы с Димой живем вместе. В одной стране и в одном доме, - рассказала Шоптенко. - И как женщина, которая требует к себе внимания, могу сказать, что я его получаю в полной мере. Кофе утром готовлю я – это уже превратилось в такую традицию, которая мне очень нравится. Но и Дима оказался очень внимательным, чутким – в общем, как раз таким, каким бы мне хотелось его видеть.

Стоит отметить, что Алена сейчас и правда выглядит очень счастливой!

- У меня появилась колоссальная возможность попробовать и работать, и иметь отношения. Оказалось, что если подходить к этому с умом – это прекрасно! – радуется Алена. - Это очень помогает. Мы с Димой люди творческие, мы друг другу помогаем. Я счастлива.