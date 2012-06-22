Леди Гага должна каналу Муз-ТВ $1,65 млн.

Российский ТВ сервис (Муз-ТВ) выиграл судебное дело против американских продюсеров о сорванном концерте певицы Lady GaGa в Москве. Теперь они обязаны выплатить телеканалу $1,65 млн.

Федеральный суд Южного округа Флориды принял решение удовлетворить иск, поскольку ответчики бизнесмен Джордж Сергеев и его компания World Media Alliance (WMA) не направили отзыв на ходатайство истца о рассмотрении иска без их участия. Соответчиками по иску выступали компания NWE Talent Agency & Management Company, ее агент Райан Бурк и компания Vision Entertainment Worldwide.

В январе этого года Муз-ТВ подал иск с требованием возврата денег и компенсации за несостоявшийся концерт. ТВ сервис и NWE Talent Agency & Management Company в прошлом году договорились, что американская сторона организует приезд и концерт Леди Гага. Канал вышел на связь с Сергеевым, а тот дал координаты Бурка. С ним шли основные переговоры. Российская компания заплатила страховой депозит, однако американцы организовать концерт не смогли и депозит не вернули, говорилось в иске.

В начале февраля суд заблокировал на счетах NWE Talent Agency & Management $1 млн в качестве обеспечительной меры по иску.