Ким Кардашиан отрицает, что носит утягивающее фигуру белье

За последнюю неделю уже весь интернет успело облететь фото, на котором отчетливо видно, что пышнотелая красотка Ким Кардашиан пользуется утягивающим нижним бельм, чтобы визуально уменьшить свои формы и сделать фигуру идеальной.

Но, обиженная звезда реалити-шоу, на днях сделала заявление, что все это домыслы и клевета, не имеющая ничего общего с правдой. По словам Ким, она никогда не пользовалась утягивающим бельем и не собирается, ведь она и так в отличной форме.

Кардашиан утверждает, что это такой дизайн платья от Stella McCartney, а не скрадывающее фигуру боди.

"Я его таким и купила! Это вставки из ткани бежевого цвета внутри платья. Нет никакого утягивающего белья там! На всех платьях из коллекции Стеллы вы можете увидеть такие же точно вставки, как на моем", - написала у себя в блоге Ким.