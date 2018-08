Адам Ламберт принимает таблетки

Последней видеоработой Адама Ламберта стал клип на песню «Never Close Our Eyes». Это уже второй ролик с альбома «Trespassing», вышедшего 15 мая этого года. Трек «Never Close Our Eyes» стал последним синглом с пластинки, последовав за хитом «Better Than I Know Myself».

Режиссером клипа выступил Дори Осковиц. По задумке клипмейкера Адам предстает в образе заложника футуристичной тюрьмы, пленников которой контролируют с помощью таблеток. Все, кто их принимает, теряют свою индивидуальность, но у одного из узников — самого Адама Ламберта — вырабатывается стойкий иммунитет. Артист помогает пленникам, открывая им путь к свободе.