Кэти Перри не умеет готовить

Кэти Перри у себя в Твиттере сама призналась, что совершенно не умеет готовить. Она Так и написала: «Люди врут, если говорят, что я умею готовить».

А все началось с обсуждения участия Кэти в каком-то шоу, где необходимо было проявить талант ведения хозяйства. Судя по диалогу, Кэти не особенно справилась с поставленными перед ней задачами.

Перри, конечно, совершенно не похожа на домашнюю девочку – зато часто радует поклонников новым цветом волос, экстравагантными нарядами. Вот только в личной жизни дела никак не наладятся. Хоть певицу и видели целующейся с новым парнем, о развитии их отношений ничего неизвестно.