Келли Осборн представила своего бойфренда

На презентации дизайна бутылки шампанского Dom Perignon 2003 от Дэвида Линча, певица и телеведущая Келли Осборн появилась в компании своего нового парня Мэттью Моссхарта.

До сих пор Келли не афишировала свою личную жизнь и не появлялась на публике с бойфрендом, хотя парочка познакомилась еще год назад на свадьбе модели Кейт Мосс, так как двадцатисемилетний шеф-повар Мэттью - родной брат Элиссон Моссхарт из группы Kills, другим участником которой является супруг Мосс Джейми Хинс.

По слухам, он стал первым парнем Келли, которого она официально представила своим звездным родителям - Оззи и Шэрон Осборн.