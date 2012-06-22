Агнесс Дейн тайно вышла замуж

Одна из самых популярных в мире моделей Агнесс Дейн вышла замуж. Девушка, которая еще в марте этого года заявляла в своих интервью, что она свободна, в прошлые выходные отправилась к алтарю с американским актером Джованни Рибизи Эту новость прессе сообщил официальный представитель Рибизи.



Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе, а приглашенные на нее гости даже не знали о том, куда они направляются. Свадьба стала сюрпризом не только для прессы и поклонников знаменитостей, но и для многих родственников и друзей пары, ведь ни Агнесс, ни Джованни не делились подробностями своих отношений.



Пока молодожены и их официальные представители предпочитают не раскрывать подробности церемонии.