50 Cent станет бизнес-партнером Руни

Американский рэпер и звезда кино 50 Cent заявил, что не прочь начать бизнес совместно с Уэйном Руби - футболистом из "Манчестер Юнайтед". По словам 50 Cent вместе бы они могли заработать ни много не мало 1 миллиард фунтов стерлингов. Рэпер считает, что на первом этапе развития бизнеса можно было бы открыть несколько ресторанов. Затем выпустить несколько линий модной именной одежды, которую сначала продавать в обычных бутиках, а потом запустить и собственный интернет магазин женской одежды, чтобы не отставать от конкурентов.

Журналистам "Daily Star" звезда рэпа заявил: "Я самый настоящий фанат Уэйна Руни. На данный момент он живой бренд. Я бы с удовольствием стал его бизнес-партнером, ведь в европейском футболе играют настоящие звезды, с которыми можно делать большие деньги. Я очень хорошо знаю Уэйна Руни, он великолепный футболист и будет играть в футбол еще очень долго".

36-летний рэпер уверен, что возможностей для заработка очень много. Он считает, что большого успеха они бы могли добиться в индустрии ночной жизни. "Рестораны, ночные клубы или сумасшедшие пляжные вечеринки. Возможности для заработка бесконечны. Заработать миллион это, конечно, круто, но вот заработать миллиард - это намного круче", - заявил 50 Cent. Рэпер даже пригласил Уэйна Руни вместе с его семьей к себе в гости после окончания Евро 2012. Скорее всего, в приватной обстановке они обсудят возможности для совместного бизнеса.