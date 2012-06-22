Жена Валерия Меладзе для развода наняла "адвоката дьявола"

Исполнитель Валерий Меладзе с женой, подарившей ему трех дочерей, прожил вместе более 20-ти лет, из которых 8 ему пришлось буквально разрываться на две семьи. Причиной этого стало рождение Альбиной Джанабаевой сына Константина, отцом которого является Валерий Меладзе. Сейчас Косте уже восемь лет.

На днях в Москве ожидается начало бракоразводного процесса между супругами Меладзе. Стало известно, что Ирина, которая до сих пор является женой известного исполнителя, наняла для защиты своих интересов уважаемого в кругах шоу-бизнеса адвоката Александра Добровольского. Этот юрист, прославившийся в народе за умение выигрывать любые дела, успел в свое время даже получить прозвище Адвоката дьявола.

Такие действия со стороны Ирины Меладзе указывают на невозможность мирного окончания отношений. Вряд ли результат судебного процесса станет удовлетворительным для обеих сторон.

Напомним, что разговоры о разводе Валерия Меладзе начались еще несколько лет назад. Тогда Альбина Джанабаева, являющаяся матерью внебрачного ребенка артиста, сразу же была записана журналистами в «разлучницы». Но Ирина всячески пыталась сохранить семью, утверждая, что она никогда не сможет стать для Валерия чужим человеком.

По последним событиям можно сделать вывод, что за несколько лет убеждения женщины кардинально изменились. Видимо, сейчас она настроена на получение достойной компенсации за восемь лет переживаний.

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