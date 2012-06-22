Джеймс Кэмерон пригласил Седокову в кино

После участия в нашумевшей российской кинокартине «Беременный» Анна Седокова решила продолжить актерскую карьеру. И ни где нибудь, а в самом Голливуде.

Не так давно сексуальной экс-солистке группы «ВИА Гра» поступило заманчивое предложение от самого Джеймса Кэмерона. Режиссер легендарного фильма «Титаник» готовится к съемкам новой картины, одна из ролей в которой уже уготована популярной украинке.

Чтобы не ударить в грязь лицом перед зарубежным мэтром кино, Седокова поступила в актерскую школу в Лос-Анджелесе, которая как раз находится недалеко от ее дома. Там она совершенствует язык и готовится к новой грандиозной роли.

- Я очень рада, что успешно прошла пробы у Кэмерона, это настоящее счастье сниматься у такого легендарного режиссера, - поделилась с Life Showbiz Седокова. - Мои друзья в один голос говорят мне, что я легко смогу затмить в Голливуде саму Меган Фокс.

Азы актерской профессии Седокова постигает под четким руководством своего звездного преподавателя, известного актера и режиссера, Энтони Хопкинса. Звезда фильмов «Молчание ягнят» и российская певица очень подружились и даже думают о совместном участии в каком-нибудь голливудском фильме.

При этом, бросать карьеру певицы в России Седокова пока не планирует, просто теперь, музыке она уделяет времени чуть меньше, чем кино.

В перерывах между зачетами и экзаменами в актерской школе, этим летом, Седокова вместе с мужем и двумя детьми планирует съездить отдохнуть в Мексику.