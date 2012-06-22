Жанна Фриске под широким платьем скрывает животик

Известная певица Жанна Фриске появилась на красной дорожке 34-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в белом платье свободного кроя и под ручку с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Говорят, что артистка скрывает округлившийся животик.

На красной дорожке перед кинотеатром "Октябрь" накануне было настоящее звездное скопление, причем в дефиле приняли участие не только актеры, но и прочие представители российского шоу-бизнеса, например, Сергей Зверев со спутницей и бывший солист группы "Корни" Павел Артемьев. Однако лишь некоторые по-настоящему удивили репортеров, которые с камерами наперевес буквально дежурили у дверей кинотеатра.

Настоящую сенсацию сотворили телеведущий Дмитрий Шепелев и певица Жанна Фриске. Мало того, что они наконец вместе вышли в свет (пара не жаловала светские мероприятия и крайне редко появлялась вместе), так еще привлекло внимание репортеров белое и какое-то уж очень свободное платье популярной исполнительницы. Светские хроникеры тут же заговорили о беременности артистки, которая старательно скрывает свое интересное положение.

Джерело: Gazeta.ua