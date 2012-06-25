Анастасия Волочкова попала в ДТП

Автомобиль BMW, в котором ехала балерина Анастасия Волочкова, попал в субботу в ДТП в районе Новороссийска Краснодарского края, сообщил представитель городского ГИБДД.

Авария произошла около 15.00 мск в районе поселка Верхнебаканский. "Волочкова ехала на BMW. Со второстепенной дороги выехал автомобиль Land Rover и допустил столкновение с BMW по касательной", - сказал представитель ГИБДД.

По его словам, скорую помощь сразу после ДТП никто не вызывал, госпитализированных нет. При этом представитель ГИБДД не исключил, что кто-то из участников аварии может в скором времени обратиться за медицинской помощью.

Как, в свою очередь, написала в своем блоге в Twitter сама Волочкова, "Люди, мы с Ринатом в аварию попали по дороге в Геленжик... Дикая боль..Не могу строчить.. Страшная была авария". Однако впоследствии балерина все же продолжила извещать общественность о своем состоянии здоровья: "Люди, спасибо за поддержку. После аварии пришлось зашивать раны и мне и Ринату. Дикая боль. Блин, и спиной дико ударилась.. Боль при любом движении.. Я так боюсь больниц. Насмотрелась, посещая детей. И папу". Также балерина выложила с блоге фотографию, где она запечатлена с перебинтованной головой. "Спасибо людям местным за воду. Лицо было все в крови. Врач скорой сделал фото после аварии", - подписала снимок Волочкова.

Балерина также сообщила читателям своего микроблога о методах реабилитации после аварии. Почему-то Волочкова решила, что после ушибов и травм лучшим лекарством для нее будет полынь. "Для спасения от боли пригласила мастера из Восточного Экспресса..Александр спасает полынью..Верю", - написала Анастасия и выложила фото процесса "спасения".