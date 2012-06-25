Ким Кардашьян изменяла мужу

Экс-супруг красотки Ким Кардашян, баскетболист Крис Хамфрис, утверждает, что она изменяла ему с Кани Уэстом еще будучи в официальном браке.

Кани Уэст, известный рэпер, был близким другом семьи Ким Кардашян и Криса Хамфриса. Он присутствовал на их свадьбе и регулярно захаживал в гости. Однако, как сейчас сообщает экс-супруг Ким, Кани был не просто другом звезды, а ее любовником.

"Она поддерживала с ним интимную связь на протяжении всего нашего короткого брака, и я ничего не мог с этим поделать", – говорит Крис.

Слова Хамриса подтверждает и Эмбер Роуз, бывшая подружка Кани. Девушка заявила, что Кани и Ким уже давненько связывают близкие отношения. Кроме того, Роуз отмечает, что Ким регулярно отправляла ей на мобильный снимки интимного характера, подтверждающие измену Кани с ней. Долгое время Эмбер терпела эти выходки, пока однажды Кани не поставил точку и не ушел от нее первым.