Где Злата Огневич нашла свой голос?

Недавно Злата Огневич рассказала о своей необычной традиции, которую украинская певица соблюдает уже несколько лет. Дело в том, что Злата регулярно наведывается на ялтинскую набережную, чтобы подышать морским воздухом, найти вдохновение и придать своему голосу дополнительных сил.

По словам Златы Огневич: «Ялта – это необычный город. В нем есть душа, страсть и волшебство. Действительно, когда я приезжаю в Ялту, даже чувствую себя иначе. Со мной происходит то, что еще называют «подзарядкой». Мое любимое место здесь – это набережная, особенно утром, когда людей на ней еще мало. Именно ранним утром я обязательно прихожу сюда, распеваюсь и слушаю волны. И знаете, мой голос становится сильнее. Я будто нахожу его вновь. Даже представить не могу, что бы я делала без Крыма».

Напомним, именно в Ялте Злата Огневич получила первую премию на международном фестивале Crimea Music Fest. Ее выступление не оставило равнодушным тысячи зрителей и заставило плакать украинскую приму Софию Ротару. Также Злата Огневич стала лицом большой промо-кампании, направленной на популяризацию крымских курортов. В рамках этой кампании Злата Огневич снялась в большом промо фильме, посвященном Крыму и его курортам.