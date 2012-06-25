Эминем признан лучшим звездным папой

Скандальноизвестный рэпер Эминем был признан лучшим звездным папой.

Хип-хоп исполнитель возглавил рейтинг агрегатора StarCount, который измеряет популярность людей, компаний и учреждений в сетях, как Facebook, Twitter и YouTube. В новом рейтинге, составленном в честь празднования Дня отцов в Америке 17 июня, Эминему удалось обойти даже самого Барака Обаму.

Напомним, что скандальный рэп-исполнитель часто упоминает в своих песнях любимую дочь Хэйли. Эминем также удочерил дочь своей бывшей жены Ким Скотт, девочку по имени Уитни и свою племянницу Алейну.