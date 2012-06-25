Юрий Антонов намерен наказать обидчика-байкера

Вся страна сочувствовала композитору и певцу Юрию Антонову, когда на заправке его избил неизвестный байкер. Впервые народный артист России решил рассказать всю правду о том, как все было на самом деле: Байкер заправил мотоцикл, но не отогнал его от колонки – стоял и что-то пил. А вся очередь должна была терпеливо ждать, когда он утолит свою жажду…

По словам девушки водителя железного коня, когда они отъезжали от заправки, композитор, очень злой человек, пнул ее в ягодицу. Юрий Антонов же утверждает, что пальцем не тронул попутчицу байкера: Когда молодые люди наконец-то тронулись, девушка показала мне неприличный жест.

Затем байкер вернулся, сломал зеркало заднего вида, а когда композитор спросил, что тот делает, парень ударил в подбородок Юрия Антонова.

Молодой человек оправдывается, мол, просто защищался: знаменитость с расстояния в 3 м дважды стреляла в них с травматического пистолета. Он вернулся, чтобы отнять оружие: для этого надел перчатки с железными вставками и избил в голову человека существенно старше себя.

Но если байкер говорит правду, почему он скрывался полгода? Когда Антонов написал заявление, Александра Ешутина объявили в федеральный розыск. Байкер оказался с богатым списком правонарушений. На момент драки с Антоновым у него было около 20 неоплаченных штрафов, а его мотоцикл — вообще без номеров.

– Мне никто повестки не вручал, не телефонировал и ничего не сообщал никаким другим способом, – разводит руками водитель железного коня.

Девушка байкера тоже заявила в полицию на Антонова за выстрелы. Но была проведена проверка видеозаписей, в ходе которой вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

Байкерку придется ответить за нападение. Юрий Антонов намерен наказать обидчика, а также возбудить уголовное дело за ложный донос.

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