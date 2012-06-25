У Милы Кунис и Эштона Катчера роман?

На выходных Милу и Эштона застукали за приватным ужином в ресторане Giorgio Baldi, что в Санта Монике. Специально для своего "друга" Кунис вырядилась в сексуальное черное платье с достаточно глубоким декольте. Кутчер старался спрятать лицо за шляпой, но у него это не очень хорошо получалось.

Напомним, вот уже несколько месяцев таблоиды обсуждают отношения актеров. Потенциальная пара частенько проводит вместе выходные, а на позапрошлой неделе их видели разъезжающими на мотоцикле Мила и Эштон познакомились еще в 1998 году на съемках ситкома That 70's Show.

В начале года поползли сплетни о романе пары. Но Кунис заявила изданию Extra по поводу слухов: "Это абсурд. Мы всего лишь друзья". В окружении актеров также считают, что между ними нет ничего серьезного. "Они оба одиноки и не прочь поразвлечься. Но ничего серьезного", - утверждают источники.

Кстати, бывшая жена Катчера, Деми Мур, тоже не прочь поразвлечься. По слухам, недавно знаменитость увлеклась звездой телесериала "Настоящая кровь" Джо Манганьелло.