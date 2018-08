Мика Ньютон ездит поставила рекорд

В середине весны Мика Ньютон приняла участие в съемках одного из эпизодов нового китайского реалити-шоу Maoren Queen, аналога американского телепроекта The Hills, который рассказывает о жизни четырех моделей, мечтающих покорить модную индустрию.

Дебютный американский сингл певицы Dont Dumb Me Down стал главным саундтреком к популярному реалити-шоу. По словам китайских продюсеров, появление белокурой украинской красотки в эфире программы произвело фурор среди публики. На данный момент проект является наиболее просматриваемым шоу на самом популярном китайском интернет-портале, первые три эпизода собрали более 31 миллиона просмотров, а эпизод с участием Мики Ньютон, в котором она исполнила свой хит Dont Dumb Me Down – около 12 миллионов за 12 часов. Это является абсолютным китайским рекордом.