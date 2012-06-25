Бар Рафаэли и Ирина Шейк поругались из-за красавчика Роналду

Топ-модель Бар Рафаэли задела любимого Ирины Шейк - Криштиану Роналду, раскритиковав его гель для волос.

Сразу после матча Португалии с Чехией Рафаэли написала в твиттере: "Единственное, о чем я могу думать, когда вижу Роналду - это то, что его гель нужно объявить вне закона". Это высказывание не понравилось Шейк, которая немедленно встала на защиту бойфренда. "Ненависть - это не привлекательно, тебе надо научиться любить", - сказала россиянка.

Однако Рафаэли не растерялась и решила разойтись мирно с горячей россиянкой: "Я люблю тебя и люблю твоего бойфренда. Просто я не люблю гель для волос".