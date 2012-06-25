Антон Лирник снял новый клип «Детство»

На днях состоялись съемки клипа на новую песню Антона Лирника - «Детство».

Артист посягнул на самое ценное - детство каждого из нас. В клипе Антон напомнит нам о чудесных моментах, о вещах, предметах и деталях, с которыми были связаны наши лучшие годы. В кадре то и дело сменяются знаковые моменты из детства: велосипед «Десна», пионерские галстуки, трактористы, спортивный клуб «Трудовые резервы», пластинки, радиолы, бидоны, неваляшки и многие другие.

- Клип должен стать знаковым, - считает Антон Лирник. - Мы постарались наполнить видео трансформациями, трюками, перевоплощениями. Хочется напомнить всем тем, кто родом из семидесятых-восьмидесятых, как же там было хорошо. У нас было детство, оно было ярким, насыщенным, и мне кажется, гораздо интереснее, чем сейчас!

Экранизирует песню режиссер Владимир Якименко, известный по работам с такими артистами как Серёга, Гайтана, Виталий Козловский, Стас Пьеха и многими другими.