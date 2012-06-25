Ани Лорак собирает на квартиру в Москве

Певица Ани Лорак, ставшая серебряным призером конкурса "Евровидение-2008" считает, что Гайтана заняла 15 место из-за не очень удачно подготовленного выступления: Можно было сделать лучший номер. По-моему, немножко не хватало профессионализма со стороны подачи на сцене, – сказала звезда в интервью программе "Світське життя".

А вот "крестный отец" Каролины Филипп Киркоров, который считается экспертом этого песенного конкурса, ведь не единожды брал под свою опеку участников из разных стран, по словам певицы, считает, что Гайтана выбрала плохую песню.

– Трудно выбрать песню, которая понравится всем 46 странам. Но даже если песня не очень хорошая, нужно бить на номер, – рассуждает Ани Лорак.

В то же время певица не отрицает, что Гайтане не хватило везения. К тому же политическая ситуация тоже не способствовала победе нынешней участнице: Имидж – это такая вещь, о которой нужно старательно заботиться. Безусловно, Гайтане было очень трудно, ведь в настоящий момент отношение к Украину не наилучшее. Впрочем, музыка должна побеждать. Нужно так запеть, чтобы люди забыли, под каким флагом выступаешь. Ведь когда ты любишь песню, то говоришь: "А это Украина? Ну, тогда я люблю Украину".